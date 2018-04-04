"Тоттенхэм" планирует перехватить трансферную цель "Барселоны"

Лондонский "Тоттенхэм" нацелился на защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, ближайшим летом "шпоры" вполне могут заплатить за 18-летнего бека, который также входит в сферу интересов каталонской "Барселоны", клаусулу в размере 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне де Лигт забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за "Аякс".

Напомним, "Тоттенхэм" готовит новые контракты для лидеров команды. | soccernews.ru