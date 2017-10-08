"Тоттенхэм" планирует почти вдвое увеличить оклад Деле Алли

Лондонский "Тоттенхэм" планирует почти вдвое увеличить оклад своему полузащитнику Деле Алли, информирует Daily Telegraph.

Так, по сведениям издания, по новому контракту, который будет предложен "шпорами" 21-летнему хавбеку, перспективный футболист будет получать 4,6 миллиона евро в год против его текущей заработной платы в размере 2,6 миллиона евро в год.