"Тоттенхэм" планирует почти вдвое увеличить оклад Кейну

Лондонский "Тоттенхэм" предпринимает шаги, чтобы сохранить своего ведущего бомбардира Харри Кейна, на которого претендует мадридский "Реал".

Так, по сведениям Daily Mail, "шпоры" планируют предложить 24-летнему нападающему подписать новое соглашение с увеличением ему оклада почти в два раза - до 11,7 миллиона евро за сезон. Если футболист пристанет на условия своего клуба, то он войдет в десятку самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги.

Напомним, Зидан определил Кейна приоритетным кандидатом на замену Бензема. | soccernews.ru