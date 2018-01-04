"Тоттенхэм" планирует почти вдвое увеличить оклад Кейну

Теги тоттенхэмреал мадридхарри кейн

"Тоттенхэм" планирует почти вдвое увеличить оклад КейнуЛондонский "Тоттенхэм" предпринимает шаги, чтобы сохранить своего ведущего бомбардира Харри Кейна, на которого претендует мадридский "Реал".

Так, по сведениям Daily Mail, "шпоры" планируют предложить 24-летнему нападающему подписать новое соглашение с увеличением ему оклада почти в два раза - до 11,7 миллиона евро за сезон. Если футболист пристанет на условия своего клуба, то он войдет в десятку самых высокооплачиваемых игроков Премьер-Лиги.

Напомним, Зидан определил Кейна приоритетным кандидатом на замену Бензема. | soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

ну ок Ну продлит он контракт) но сам клуб не уровень победы в ЛЧ. Тоттенхэм максимум до 1.8 финала ЛЧ. Смысл продлевать контракт с клубом который не выиграет ЛЧ ну или Премьер лигу). Таже история с Икарди, Интер неиграет в ЛЧ в этом сезоне, + состав у них мягко сказать не на два фронта. Смысл говорить что "Я" закончу карьеру в своем клубе(если в этом клубе ты мало чего дабьешься).

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