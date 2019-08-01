"Тоттенхэм" планирует приобрести ещё двух игроков

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"Тоттенхэм" планирует приобрести ещё двух игроков

Трансферная кампания "Тоттенхэма" этим летом ещё не завершена, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "шпоры" намерены усилиться ещё двумя игроками. Приоритетные цели лондонского клуба - левый защитник "Фулхэма" Райан Сессеньон и хавбек "Бетиса" Джованни Ло Чельсо.

Стоит отметить, что "Тоттенхэм" уже купил Танги Ндомбеле и Джека Кларка. Это первые входящие сделки финалиста ЛЧ с января 2018 года. 

Напомним, что трансферное окно в Англии открыто до 8 августа. 

Не пропустите: "Тоттенхэм" обыграл "Баварию" в серии пенальти и стал победителем Audi Cup. | http://soccernews.ru
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