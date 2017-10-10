"Тоттенхэм" планирует продлить контракт с Уинксом

Руководство лондонского "Тоттенхэма" планирует продлить сотрудничество с полузащитником Харри Уинксом, сообщает The Times.

По сведениям издания, боссы "шпор" намерены предложить футболисту соглашение с увеличением зарплаты до 2,3 миллионов евро в год.

В этом сезоне 21-летний Уинкс сыграл за "Тоттенхэм" 7 матчей, результативными действиями не отличался.

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