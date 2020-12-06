"Тоттенхем" победил "Арсенал" в "Дерби северного Лондона"

В 11 туре АПЛ "Тоттенхем" победил "Арсенал" на своем поле со счетом 2:0.

Победа позволила "шпорам" закрепиться не верхней строчке таблицы с 24 очками. Их оппоненты остались на 15 месте с 13 баллами.



"Тоттенхэм" – "Арсенал" - 2:0 (2:0)



Голы: 1:0 – 13 Сон Хын Мин, 2:0 – 45 Кейн.



Тоттенхэм – Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Орье, Дайер, Хейбьерг, Сиссоко, Бергвейн (Родон, 90),

Ло Чельсо (Дэвис, 72), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 88), Кейн.



Арсенал – Лено, Габриэл, Холдинг, Тирни, Бельерин (Нкетиа, 75), Сака, Парти (Себальос, 45), Джака,

Виллиан, Обамеянг, Ляказетт.



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