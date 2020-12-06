"Тоттенхем" победил "Арсенал" в "Дерби северного Лондона"

Теги тоттенхэмарсенал лондон

"Тоттенхем" победил "Арсенал" в "Дерби северного Лондона"В 11 туре АПЛ "Тоттенхем" победил "Арсенал" на своем поле со счетом 2:0.
Победа позволила "шпорам" закрепиться не верхней строчке таблицы с 24 очками. Их оппоненты остались на 15 месте с 13 баллами.

"Тоттенхэм" – "Арсенал" - 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – 13 Сон Хын Мин, 2:0 – 45 Кейн.

Тоттенхэм – Льорис, Алдервейрелд, Регилон, Орье, Дайер, Хейбьерг, Сиссоко, Бергвейн (Родон, 90),
Ло Чельсо (Дэвис, 72), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 88), Кейн.

Арсенал – Лено, Габриэл, Холдинг, Тирни, Бельерин (Нкетиа, 75), Сака, Парти (Себальос, 45), Джака,
Виллиан, Обамеянг, Ляказетт.

Читайте также: Сон забил 10-й гол в сезоне АПЛ, Кейн отдал 10 голевых передач | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ибрагимович потренировался на снегу в шортах и футболке

Ибрагимович потренировался на снегу в шортах и футболке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов