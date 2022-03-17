"Тоттенхэм" победил "Брайтон" в матче АПЛ
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Брайтон" со счетом 2:0.
Победу лондонскому клубу принесли голы Кристиана Ромеро и Харри Кейна.
"Тоттенхэм", набрав 48 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брайтон" с 33 очками остался на 13-й позиции.
"Брайтон" – "Тоттенхэм" - 0:2 (0:1)
Голы: Ромеро, 37 - 0:1, Кейн, 57 - 0:2
"Брайтон": Санчес, Велтман, Даффи, Данк, Кукурелья, Гросс, Марч, Биссума (Уэлбек, 62), Мак Аллистер, Троссард, Мопе.
"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Кейн.
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|37
|11
|Эвертон
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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