"Тоттенхэм" победил "Брайтон" в матче АПЛ

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Брайтон" со счетом 2:0.

Победу лондонскому клубу принесли голы Кристиана Ромеро и Харри Кейна.

"Тоттенхэм", набрав 48 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брайтон" с 33 очками остался на 13-й позиции.

"Брайтон" – "Тоттенхэм" - 0:2 (0:1)

Голы: Ромеро, 37 - 0:1, Кейн, 57 - 0:2

"Брайтон": Санчес, Велтман, Даффи, Данк, Кукурелья, Гросс, Марч, Биссума (Уэлбек, 62), Мак Аллистер, Троссард, Мопе.

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон, Сон Хын Мин, Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски, Кейн.

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