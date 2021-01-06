"Тоттенхэм" победил "Брентфорд" и вышел в Финал Кубка Лиги

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"Тоттенхэм" победил "Брентфорд" и вышел в Финал Кубка ЛигиЗакончился полуфинальный матч Кубка Английской Лиги. В Лондоне "Тоттенхэм" принимал "Брентфорд", выступающий в Чемпионшипе. Хозяева без труда победили со счетом 2:0, забив по голу в каждом из таймов. В финале подопечные Моуринью будут ожидать победителя пары "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".

"Тоттенхэм" - "Брентфорд" 2:0 (1:0)

Голы: Сиссоко, 12 - 1:0, Сон Хын Мин, 70 - 2:0
Удаление: Дасилва, 84

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Орье, Регилон (Дэвис, 71), Дайер, Ндомбеле, Хейбьерг (Танганга, 86), Лукас Моура (Уинкс, 71), Сиссоко, Сон Хын Мин (Винисиус, 89), Кейн.

"Брентфорд": Райя, Генри, Соренсен, Дальсгор, Пиннок, Канос (Фосу, 74), Янельт (Маркондес, 74), Дасилва, Йенсен, Мбемо (Форсс, 81), Тоуни.

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