"Тоттенхэм" победил "Ньюкасл"

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"Тоттенхэм" победил "Ньюкасл"

В матче первого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" в гостях победил "Ньюкасл". Мячи во втором тайме забили Деле Алли и Бен Дэвис. В обоих случаях им ассистировал Кристиан Эриксен.

"Ньюкасл" - "Тоттенхэм" - 0:2 (0:0)
Голы: Алли, 61 - 0:1, Дэвис, 70 - 0:2

"Ньюкасл": Эллиот, Лежен (Мбемба, 34), Дамметт (Ласселс, 7), Манкильо, Кларк, Шелви, Хэйден, Ритчи, Атсу, Перес, Гэйл (Мерино, 76).

"Тоттенхэм": Льорис, Вертонген, Дэвис, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Дайер, Дембеле (Уинкс, 90), Алли (Ваньяма, 82), Сиссоко (Сон Хын Мин, 58), Эриксен, Кейн.

Удаление: Шелви (48).

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