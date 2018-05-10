"Тоттенхэм" победил "Ньюкасл" и обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов

В матче чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Ньюкасл". Единственный гол в начале второго тайма забил Харри Кейн. Благодаря этой победе "Тоттенхэм" обеспечил себе участие в Лиге Чемпионов в следующем сезоне.

"Тоттенхэм" – "Ньюкасл" - 1:0 (0:0)

Гол: Кейн, 50 - 1:0

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер (Алдервейрелд, 83), Вертонген, Эриксен, Ваньяма (Роуз, 88), Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 77), Кейн.

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди (Мерфи, 71), Ритчи, Шелви, Диаме, Йедлин, Перес, Гэйл (Хоселу, 76).

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