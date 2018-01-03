"Тоттенхэм" победил "Суонси", "Кристал Пэлас" обыграл "Саутгемптон"
Завершились три матча 22-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" на выезде был сильнее "Суонси", "Кристал Пэлас" в гостях переиграл "Саутгемптон", "Вест Хэм" дома вырвал победу в матча с "Вест Бромвичем".
"Суонси" – "Тоттенхэм" - 0:2 (0:1)
Голы: Льоренте, 12 - 0:1, Алли, 89 - 0:2
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Дайер (Макберни, 71), Саншеш, Кэрролл (Раутледж, 78), Клукас, Ранхель (Нарсинх, 53), Айю.
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес (Ваньяма, 59), Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела (Сиссоко, 77), Алли, Дайер, Эриксен, Сон Хын Мин, Льоренте (Кейн, 68).
"Вест Хэм" – "Вест Бромвич" - 2:1 (0:1)
Голы: Макклейн, 30 - 0:1, Кэрролл, 59 - 1:1, Кэрролл, 90+3 - 2:1
"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Рид, Крессуэлл (Райс, 76), Масуаку (Эрнандес, 73), Лансини, Обианг (Нобл, 46), Арнаутович, Куяте, Сабалета, Кэрролл.
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Якоб (Бэрри, 83), Крыховяк, Макклейн, Ливермор (Робсон-Кану, 64), Рондон, Родригес (Берк, 71).
"Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" - 1:2 (1:0)
Голы: Лонг, 17 - 1:0, Макартур, 69 - 1:1, Миливоевич, 80 - 1:2
"Саутгемптон": Маккарти, Йосида, Стивенс, Бертран, Пье, Ромеу, Хейбьерг (Габбьядини, 75), Тадич (Редмонд, 79), Уорд-Проуз (Дэвис, 70), Буфаль, Лонг.
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Келли, Макартур, Миливоевич, Таунсенд, Кабай (ван Анхолт, 46), Заа, Шлупп (Сако, 64), Бентеке.
Не пропустите: Агуэро забил 10-й гол в шести последних матчах против "Уотфорда". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Туринский четвертьфинал: "Ювентус" и "Торино" сразятся в Кубке Италии
-
Дерби Лондона: в центральном матче тура "Арсенал" схлестнется с "Челси"
-
Очередная победа "Сити": подопечные Гвардиолы разобрались с "Уотфордом"
-
"Наполи" терпит поражение дома и уступает "Аталанте" путевку в полуфинал Кубка
-
"Брюгге" объявил о переходе российского голкипера Габулова
Лента новостей
-
Итальянский топ-клуб хочет подписать Балотелли
-
Представители "Манчестер Сити" вышли на контакт с защитником "Барселоны"
-
Симеоне заблокировал уход Врсалько
-
"Сент-Этьен" нацелился на защитника "Локомотива"
-
"Бавария" завершила работу на трансферном рынке
-
Калинич отказался переезжать в Китай
-
"Валенсия" претендует на экс-защитника "Рубина"
-
Наби Кейта останется в "РБ Лейпциг" до конца сезона
-
Пьянич готов вернуться на поле
-
Два игрока "Кристал Пэлас" получили травмы крестообразных связок колена
-
"Шальке" купил форварда "Нюрнберга"
-
Вьетто в шаге от перехода в "Валенсию"
-
Четыре игрока "Вест Хэма" не сыграют с "Тоттенхэмом"
-
Определились финалисты Кубка Персидского залива
-
Гинер рассказал, почему нельзя болеть против российских команд в Лиге Чемпионов
-
"Челси" сделал первое предложение по Видалю
-
Роберто Карлос сравнил Роналду и Месси
-
Жо продолжит карьеру в Японии
-
Гасперини: "Теперь "Аталанта" будет стремиться попасть в финал Кубка Италии"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" готовят обмен игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12