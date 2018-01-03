"Тоттенхэм" победил "Суонси", "Кристал Пэлас" обыграл "Саутгемптон"

Завершились три матча 22-го тура чемпионата Англии. "Тоттенхэм" на выезде был сильнее "Суонси", "Кристал Пэлас" в гостях переиграл "Саутгемптон", "Вест Хэм" дома вырвал победу в матча с "Вест Бромвичем".

"Суонси" – "Тоттенхэм" - 0:2 (0:1)

Голы: Льоренте, 12 - 0:1, Алли, 89 - 0:2

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн, Дайер (Макберни, 71), Саншеш, Кэрролл (Раутледж, 78), Клукас, Ранхель (Нарсинх, 53), Айю.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес (Ваньяма, 59), Дэвис, Триппьер, Вертонген, Ламела (Сиссоко, 77), Алли, Дайер, Эриксен, Сон Хын Мин, Льоренте (Кейн, 68).

"Вест Хэм" – "Вест Бромвич" - 2:1 (0:1)

Голы: Макклейн, 30 - 0:1, Кэрролл, 59 - 1:1, Кэрролл, 90+3 - 2:1

"Вест Хэм": Адриан, Огбонна, Рид, Крессуэлл (Райс, 76), Масуаку (Эрнандес, 73), Лансини, Обианг (Нобл, 46), Арнаутович, Куяте, Сабалета, Кэрролл.

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Якоб (Бэрри, 83), Крыховяк, Макклейн, Ливермор (Робсон-Кану, 64), Рондон, Родригес (Берк, 71).

"Саутгемптон" – "Кристал Пэлас" - 1:2 (1:0)

Голы: Лонг, 17 - 1:0, Макартур, 69 - 1:1, Миливоевич, 80 - 1:2

"Саутгемптон": Маккарти, Йосида, Стивенс, Бертран, Пье, Ромеу, Хейбьерг (Габбьядини, 75), Тадич (Редмонд, 79), Уорд-Проуз (Дэвис, 70), Буфаль, Лонг.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Фосу-Менса, Томкинс, Келли, Макартур, Миливоевич, Таунсенд, Кабай (ван Анхолт, 46), Заа, Шлупп (Сако, 64), Бентеке.

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