"Тоттенхэм" победил "Вест Хэм" и обошел "МЮ"
Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:1.
Победу "шпорам" принесли дубль Сон Хын Мина и автогол Курта Зума. В составе гостей отличился Саид Бенрахма.
"Тоттенхэм", набрав 51 очко, обошел "Манчестер Юнайтед" и вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Хэм" с 48 очками занимает седьмую позицию.
"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" - 3:1 (2:1)
Голы: Зума, 9 (автогол) - 1:0, Сон Хын Мин, 24 - 2:0, Бенрахма, 35 - 2:1, Сон Хын Мин, 88 - 3:1
"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон (Эмерсон, 88), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 90), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Бергвейн, 90), Кейн.
"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Доусон, Крессуэлл, Зума, Масуаку (Форнальс, 56), Лансини (Влашич, 84), Соучек, Райс, Антонио (Ярмоленко, 56), Бенрахма.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18