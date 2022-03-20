"Тоттенхэм" победил "Вест Хэм" и обошел "МЮ"

Фото: инстаграм "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 30-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле обыграл "Вест Хэм" со счетом 3:1.

Победу "шпорам" принесли дубль Сон Хын Мина и автогол Курта Зума. В составе гостей отличился Саид Бенрахма.

"Тоттенхэм", набрав 51 очко, обошел "Манчестер Юнайтед" и вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Хэм" с 48 очками занимает седьмую позицию.

"Тоттенхэм" – "Вест Хэм" - 3:1 (2:1)

Голы: Зума, 9 (автогол) - 1:0, Сон Хын Мин, 24 - 2:0, Бенрахма, 35 - 2:1, Сон Хын Мин, 88 - 3:1

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Дайер, Дэвис, Ромеро, Регилон (Эмерсон, 88), Сон Хын Мин (Лукас Моура, 90), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Бергвейн, 90), Кейн.

"Вест Хэм": Фабианьски, Джонсон, Доусон, Крессуэлл, Зума, Масуаку (Форнальс, 56), Лансини (Влашич, 84), Соучек, Райс, Антонио (Ярмоленко, 56), Бенрахма.

Не пропустите: "Манчестер Сити" одержал яркую победу в Кубке Англии. | http://soccernews.ru