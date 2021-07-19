"Тоттенхэм" поборется с "Барселоной" за аргентинского защитника
Фото: инстаграм Ромеро/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, "Тоттенхэм" намерен подписать аргентинского защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро.
По информации источника, для покупки футболиста английскому клубу придется составить конкуренцию каталонской "Барселоне".
Напомним, что права на защитника принадлежат "Ювентусу".
В "Аталанте" он играет на правах аренды, которая рассчитана до лета 2022 года.
В прошедшем сезоне Ромеро сыграл 31 матч за "Аталанту" в Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
Также не пропустите: Гинтер может перейти в испанский топ-клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Дивеев высказался о своих словах про Лукаку после матча на Евро против Бельгии
-
Депай поделился эмоциями после перехода в "Барселону"
-
Акинфеев рассказал о текущем состоянии ЦСКА
-
Черышев высказался о своей травматичности
-
"Тоттенхэм" поборется с "Барселоной" за аргентинского защитника
-
Березуцкий высказался о возможном уходе Влашича из ЦСКА
-
"Милан" объявил об аренде Браима Диаса у "Реала"
-
Кристиан Нобоа прокомментировал итоги Кубка Америки
-
Гинтер может перейти в испанский топ-клуб
-
Обмен Гризманна на Сауля сорвался
-
Дубль Ахметова принес ЦСКА победу над "Нижним Новгородом"
-
"Барселона" не планирует подписывать Санчеша
-
Три российских футболиста дисквалифицированы за допинг
-
"Манчестер Юнайтед" предложил 30 млн за Кулибали. "Наполи" ответил
-
"Барселона" нацелилась на Погба
-
Сигурдссон может покинуть ЦСКА
-
ЦСКА продлил контракт со старожилом команды
-
"Арсенал" купил бельгийского таланта
-
Московское "Динамо" готово заплатить 20 миллионов евро за форварда английского клуба
-
Мостовой оценил шансы "Спартака" пройти "Бенфику" в квалификации Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18