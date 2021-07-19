"Тоттенхэм" поборется с "Барселоной" за аргентинского защитника

Фото: инстаграм Ромеро/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари, "Тоттенхэм" намерен подписать аргентинского защитника "Аталанты" Кристиана Ромеро.

По информации источника, для покупки футболиста английскому клубу придется составить конкуренцию каталонской "Барселоне".

Напомним, что права на защитника принадлежат "Ювентусу".

В "Аталанте" он играет на правах аренды, которая рассчитана до лета 2022 года.

В прошедшем сезоне Ромеро сыграл 31 матч за "Аталанту" в Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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