"Тоттенхэм" поборется с "Интером" за Орье

"Тоттенхэм" проявляет интерес к ивуарийскому защитнику ПСЖ Сержу Орье, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Парижане оценивают игрока в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Орье готов сменить клуб. Также ивуарийцем интересуется "Интер".

24-летний Орье выступает за ПСЖ с 2014 года, провел за клуб 81 матч и забил 5 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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