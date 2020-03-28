"Тоттенхэм" поборется за трансферную цель "Челси"

Вратарь "Бернли" Ник Поуп может оказаться в лондонском "Тоттенхэме".

По информации Goal.com, "шпоры" видят в страже ворот "бордовых" долгосрочную замену для Уго Льориса.

Другим претендентом на 27-летнего голкипера является "Челси".

В текущем сезоне Поуп сыграл за "Бернли" 29 матчей и пропустил 40 голов. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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