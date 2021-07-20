"Тоттенхэм" почти купил основного вратаря "Аталанты"

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"Тоттенхэм" почти купил основного вратаря "Аталанты"Фото: инстаграм Голлини/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, "Тоттенхэм" договорился с "Аталантой" о переходе вратаря итальянской команды Пьерлуиджи Голлини.

По информации источника, "шпоры" арендуют Голлини с возможностью дальнейшего выкупа за 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Голлини сыграл 32 матча за бергамасков во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и 13 раз сыграл на ноль.

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