"Тоттенхэм" под руководством Моуринью проиграл "Манчестер Юнайтед"

В рамках 15-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм".

Отметим, что это первое поражение "шпор" под руководством Жозе Моуринью. Напомним, что португалец возглавлял "МЮ" с 2016 по 2018 год.

Теперь "МЮ" занимает в АПЛ шестое место, а "Тоттенхэм" - седьмое.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 2:1

Голы: Рэшфорд, 6 - 1:0, Алли, 39 - 1:1, Рэшфорд (пен), 49 - 2:1

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Янг, Линделеф, Фред, Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Мактомини, Гринвуд (Перейра, 80), Рэшфорд.

"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Чельсо, 85), Алли, Лукас Моура (Эриксен, 64), Сон Хын Мин, Кейн.

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