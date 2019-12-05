"Тоттенхэм" под руководством Моуринью проиграл "Манчестер Юнайтед"
В рамках 15-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" обыграл "Тоттенхэм".
Отметим, что это первое поражение "шпор" под руководством Жозе Моуринью. Напомним, что португалец возглавлял "МЮ" с 2016 по 2018 год.
Теперь "МЮ" занимает в АПЛ шестое место, а "Тоттенхэм" - седьмое.
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" 2:1
Голы: Рэшфорд, 6 - 1:0, Алли, 39 - 1:1, Рэшфорд (пен), 49 - 2:1
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Янг, Линделеф, Фред, Джеймс, Лингард (Шоу, 87), Мактомини, Гринвуд (Перейра, 80), Рэшфорд.
"Тоттенхэм": Гассанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Орье, Уинкс (Ндомбеле, 70), Сиссоко (Ло Чельсо, 85), Алли, Лукас Моура (Эриксен, 64), Сон Хын Мин, Кейн.
Читайте также: "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" и вышел на 2-е место в АПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Челси", "Лестер" и "Вулверхэмптон" одержали победы в АПЛ
-
1
"Тоттенхэм" под руководством Моуринью проиграл "Манчестер Юнайтед"
-
Санчо не покинет "Боруссию" в январе
-
Фанат "Спартака" требует дисквалифицировать Дзюбу на 10 матчей
-
"Атлетико" избежал наказания за кричалки болельщиков "Гризманн, умри"
-
"Милан" вышел из борьбы за Алексея Миранчука
-
"Барселона" продлила контракт с Ансу Фати
-
"Монако" с Головиным переиграл "Тулузу" и другие результаты 16-го тура Лиги 1
-
"Ювентус" теряет Хедиру на длительный срок
-
1
Пике - лучший футболист года в Каталонии
-
ЦСКА хочет усилиться хавбеком "Спортинга"
-
СПАЛ разгромил "Лечче" и вышел в 1/8 финала Кубка Италии
-
Роналду высказался о своем соперничестве с Месси
-
1
Пике назвал свой вариант флага "Уэльс. Гольф. Мадрид"
-
Маркизио о втором месте "Ювентуса": Фанатам нравится видеть конкуренцию в Серии А"
-
Слуцкий может продолжить карьеру в Греции
-
Джикия рассказал подробности своего знакомства с Буффоном
-
Стало известно, в какую корзину дивизиона В Лиги Наций 2020/2021 попала Россия
-
УЕФА определился с форматом отборочного раунда ЧМ-2022
-
"Перуджа" обыграла "Сассуоло" в матче 1/16 финала Кубка Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|15
|32
|4
|Челси
|15
|29
|5
|Вулверхэмптон
|15
|23
|6
|Манчестер Юнайтед
|15
|21
|7
|Кристал Пэлас
|15
|21
|8
|Тоттенхэм
|15
|20
|9
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|10
|Арсенал Лондон
|14
|19
|11
|Бернли
|15
|18
|12
|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Астон Вилла
|15
|15
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Саутгемптон
|15
|15
|18
|Эвертон
|14
|14
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|15
|8