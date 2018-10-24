"Тоттенхэм" под занавес встречи упустил победу над ПСВ

Теги псвтоттенхэм

"Тоттенхэм" под занавес встречи упустил победу над ПСВВ рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСВ и лондонский "Тоттенхэм" в Эйндховене сыграли вничью.

Команды обменялись голами в первом тайме - отличились Ирвинг Лосано и Лукас Моура - и во второй половине встречи - забивали Харри Кейн и Люк де Йонг. При этом доигрывали поединок "шпоры" в меньшинстве - красную карточку на 79-й минуте получил их голкипер Уго Льорис.

ПСВ - "Тоттенхэм" - 2:2

Голы: Лосано, 30 - 1:0, Моура, 39 - 1:1, Кейн, 55 - 1:2, де Йонг, 87 - 2:2.

ПСВ: Зут, Дамфрис, Швааб, Виргевер, Анхелино, Росарио, Перейро (Гакпо, 83), Хендрикс, Лосано, де Йонг, Мален.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервйрелд, Санчес, Дэвис, Дембеле (Уинкс, 74), Дайер, Моура (Ламела, 64), Эриксен, Сон (Ворм, 81), Кейн.

Удаление: Льорис, 79.

Напомним, в параллельном матче "Брюгге" разошелся миром с "Монако". | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную

Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов