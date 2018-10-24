"Тоттенхэм" под занавес встречи упустил победу над ПСВ

В рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСВ и лондонский "Тоттенхэм" в Эйндховене сыграли вничью.

Команды обменялись голами в первом тайме - отличились Ирвинг Лосано и Лукас Моура - и во второй половине встречи - забивали Харри Кейн и Люк де Йонг. При этом доигрывали поединок "шпоры" в меньшинстве - красную карточку на 79-й минуте получил их голкипер Уго Льорис.

ПСВ - "Тоттенхэм" - 2:2

Голы: Лосано, 30 - 1:0, Моура, 39 - 1:1, Кейн, 55 - 1:2, де Йонг, 87 - 2:2.

ПСВ: Зут, Дамфрис, Швааб, Виргевер, Анхелино, Росарио, Перейро (Гакпо, 83), Хендрикс, Лосано, де Йонг, Мален.

"Тоттенхэм": Льорис, Триппьер, Алдервйрелд, Санчес, Дэвис, Дембеле (Уинкс, 74), Дайер, Моура (Ламела, 64), Эриксен, Сон (Ворм, 81), Кейн.

Удаление: Льорис, 79.

Напомним, в параллельном матче "Брюгге" разошелся миром с "Монако". | soccernews.ru