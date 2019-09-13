"Тоттенхэм" подготовил новый контракт для Эриксена

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"Тоттенхэм" подготовил новый контракт для Эриксена

Лондонский "Тоттенхэм" не теряет надежд сохранить в команде полузащитника Кристиана Эриксена.

Сообщается, что "шпоры" подготовили для футболиста новый пятилетний контракт с зарплатой 7,5 миллионов евро в год.

Сейчас звёздный датчанин зарабатывает в английском клубе 4,6 миллионов за сезон.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает следующим летом.

За ситуацией с будущим Эриксена продолжают следить "Реал", "Ювентус", ПСЖ, "Атлетико" и "Интер".

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