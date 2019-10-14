"Тоттенхэм" подобрал замену для Льориса

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"Тоттенхэм" подобрал замену для Льориса

Лондонский "Тоттенхэм" решил подписать нового вратаря на подмену травмированному Уго Льорису.

По информации Evening Standard, в ближайшее время новичком "шпор" станет голландец Мишель Ворм.

35-летний голкипер выступал за "Тоттенхэм" с 2014 года, а минувшим летом покинул клуб на правах свободного агента.

Новую команду себе Ворм так и не нашёл, поэтому его возвращение в столичный коллектив очень вероятно.

Напомним, что Льорис выбыл как минимум до конца 2019 года. У него диагностирован вывих локтевого сустава.

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