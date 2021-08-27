"Тоттенхэм" подписал африканского таланта

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"Тоттенхэм" подписал африканского таланта

Фото: инстаграм Папе Матара Сарра/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" усилился сенегальским полузащитником "Метца" Папе Матаром Сарром, сообащется на официальном сайте английского клуба.

Суммка трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал со "шпорами" долгосрочный контракт. Нынешний сезон Сарр проведет в "Меце" на правах аренды.

18-летний Сарр играет на позиции опорного полузащитника. За "Мец" он провел 28 матчей, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. За сборную Сенегала сыграл два матча.

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