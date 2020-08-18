"Тоттенхэм" подписал бывшего вратаря сборной Англии

Бывший вратарь "Бернли" Джо Харт перешел в "Тоттенхэм", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер являлся свободным агентом, поэтому достался "шпорам" бесплатно. Харт подписал с лондонским клубом контракт до лета 2022 года.

33-летний Харт выступал за "Бернли" с 2018 года, провел за клуб 24 матча во всех турнирах и пропустил 48 голов. Ранее играл за "Шрусбери", "Манчестер Сити", "Транмир", "Блэкпул", "Бирмингем", "Торино" и "Вест Хэм". За сборную Англии сыграл 75 матчей и пропустил 50 голов. Двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии, обладатель Суперкубка Англии, двукратный обладатель Кубка английской лиги.

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