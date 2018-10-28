"Тоттенхэм" подписал контракт с новым спонсором

Популярный бренд спортивной одежды Nike стал новым спонсором "Тоттенхэма".

Как сообщает Todomercadoweb, стороны подписали контракт на 15 лет, по которому "Тоттенхэм" будет получать порядка 34 миллионов евро в год.

Напомним, что ранее техническим спонсором "шпор" являлся Under Armour.

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