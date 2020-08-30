"Тоттенхэм" подписал защитника сборной Ирландии

Ирландский защитник "Вулверхэмптона" Мэтт Доэрти перешел в "Тоттенхэм", сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Сумма трансфера составила 16,5 миллионов евро. Футболист подписал со "шпорами" контракт до лета 2024 года.

28-летний Доэрти выступал за "Вулверхэмптон" с 2010 года, провел за клуб 302 матча во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 41 результативную передачу. Сдавался в аренду "Хиберниану" и "Бери". За сборную Ирландии сыграл девять матчей и забил один гол.

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