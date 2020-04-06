"Тоттенхэм" подтвердил, что Сон Хын Мин пройдет четырехнедельную службу в армии

"Тоттенхэм" на официальном сайте подтвердил информацию о том, что форвард команды Сон Хын Мин отслужит в армии во время перерыва в АПЛ, вызванном пандемией коронавируса.

В конце марта 27-летний футболист прибыл в Корею и на данный момент находится на карантине. По его окончании игрок пройдет службу в вооруженных силах Республики Корея и в мае вернется в Лондон.

Напомним, форвард уклонился от обязательной 21-месячной воинской обязанности после того, как помог Южной Кореи победить на Азиатских играх в 2018 году.

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