"Тоттенхэм" показал эмоции футболистов в раздевалке после победы над "Аяксом"

"Тоттенхэм" на выезде обыграл "Аякс" со счетом 3:2 в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов и завоевал путевку в финал.

После окончания матча лондонский клуб показал эмоции футболистов в раздевалке.

"Тоттенхэм" впервые в истории вышел в финал Лиги Чемпионов, где сыграет с "Ливерпулем".

Финальный поединок состоится 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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