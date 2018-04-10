"Тоттенхэм" попросил АПЛ переписать гол Эриксена на Кейна

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"Тоттенхэм" попросил АПЛ переписать гол Эриксена на Кейна"Тоттенхэм" попросил руководство английской Премьер-лиги переписать второй гол в матче против "Сток Сити" (2:1) с полузащитника Кристиана Эриксена на нападающего Харри Кейна.

Как сообщает Sky Sports, в клубе заявили, что Кейн последним касался мяча перед тем, как тот пересек линию ворот. 

По словам самого футболиста, мяч после удара Эриксена зацепил его плечо.

На счету 24-летнего Кейна в этом сезоне 39 голов в 45 матчах. 

Читайте: Кейн: "Верю, что обгоню Салаха в гонке бомбардиров АПЛ" | http://soccernews.ru

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