"Тоттенхэм" попросил АПЛ переписать гол Эриксена на Кейна

"Тоттенхэм" попросил руководство английской Премьер-лиги переписать второй гол в матче против "Сток Сити" (2:1) с полузащитника Кристиана Эриксена на нападающего Харри Кейна.

Как сообщает Sky Sports, в клубе заявили, что Кейн последним касался мяча перед тем, как тот пересек линию ворот.

По словам самого футболиста, мяч после удара Эриксена зацепил его плечо.

На счету 24-летнего Кейна в этом сезоне 39 голов в 45 матчах.

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