"Тоттенхэм" попытается вернуть Почеттино

Фото: инстаграм Почеттино

"Тоттенхэм" попытается вернуть Маурисио Почеттино на пост тренера команды.

Как сообщает The Sun, руководство "шпор" начнет переговоры с ПСЖ на следующей неделе.

Отмечается, что Почеттино может покинуть ПСЖ из-за разногласий со спортивным директором клуба Леонардо. Кроме того, в "Тоттенхэме" считают, что в случае возвращения Почеттино им удастся сохранить Харри Кейна хотя бы еще на один сезон.

Почеттино возглавлял "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год. В ПСЖ аргентинец работает с января этого года.

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