"Тоттенхэм" пошёл на радикальный шаг, чтобы не потерять Эриксена бесплатно

"Тоттенхэм" в виду нежелания полузащитника Кристиана Эриксена продлевать контракт отчаянно пытается продать его этим летом.

В связи с этим, как сообщает Daily Star, лондонский клуб снизил цену на датчанина до 33 миллионов евро.

Напомним, что изначально "шпоры" требовали за звёздного хавбека 100 миллионов евро, в середине августа стоимость опустилась до 60 миллионов, затем - до 55.

Соглашение Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает через год. За ситуацией следят "Реал", "Атлетико" и "Ювентус".

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