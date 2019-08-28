"Тоттенхэм" пошёл на радикальный шаг, чтобы не потерять Эриксена бесплатно
"Тоттенхэм" в виду нежелания полузащитника Кристиана Эриксена продлевать контракт отчаянно пытается продать его этим летом.
В связи с этим, как сообщает Daily Star, лондонский клуб снизил цену на датчанина до 33 миллионов евро.
Напомним, что изначально "шпоры" требовали за звёздного хавбека 100 миллионов евро, в середине августа стоимость опустилась до 60 миллионов, затем - до 55.
Соглашение Эриксена с "Тоттенхэмом" истекает через год. За ситуацией следят "Реал", "Атлетико" и "Ювентус".
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|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
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|Манчестер Юнайтед
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|4
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|Тоттенхэм
|2
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|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
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|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
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|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
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|13
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|4
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|Бернли
|2
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|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
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|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
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|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0