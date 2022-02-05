"Тоттенхэм" поспорит за нападающего "Наполи"
Фото инстаграм Виктора Осимхена
Форвард "Наполи" Виктор Осимхен привлёк внимание лондонского "Тоттенхэма", сообщает Football Insider.
По информации источника, "шпоры" в январе обозначили свой интерес к нигерийцу, а летом планируют продолжить переговоры по поводу его трансфера.
Ранее стало известно, что на 23-летнего футболиста также претендуют "Арсенал" и "Ньюкасл".
В текущем сезоне Осимхен сыграл за "Наполи" 16 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.
Не пропустите: "Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
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|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18