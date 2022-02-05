"Тоттенхэм" поспорит за нападающего "Наполи"

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"Тоттенхэм" поспорит за нападающего "Наполи"

Фото инстаграм Виктора Осимхена

Форвард "Наполи" Виктор Осимхен привлёк внимание лондонского "Тоттенхэма", сообщает Football Insider.

По информации источника, "шпоры" в январе обозначили свой интерес к нигерийцу, а летом планируют продолжить переговоры по поводу его трансфера.

Ранее стало известно, что на 23-летнего футболиста также претендуют "Арсенал" и "Ньюкасл".

В текущем сезоне Осимхен сыграл за "Наполи" 16 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Тоттенхэм" включился в борьбу за трансферную цель "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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