"Тоттенхэм" поспорит за трансферную цель "Арсенала"

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"Тоттенхэм" поспорит за трансферную цель "Арсенала"

Фото инстаграм Хоакина Корреа

Лондонский "Тоттенхэм" стал очередным претендентом на форварда "Лацио" Хоакина Корреа, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, "орлы" готовы рассмотреть предложения о трансфере аргентинца за 40-45 миллионов евро.

Ранее стало известно об интересе к 26-летнему нападающему со стороны "Арсенала".

В минувшем сезоне Корреа сыграл за "Лацио" 38 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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