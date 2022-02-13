"Тоттенхэм" потерпел третье поражение подряд в АПЛ

Фото: инстаграм "Вулверхэмптона"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на своем поле проиграл "Вулверхэмптону" со счетом 0:2.

Победу "волкам" принесли голы Рауля Хименеса и Леандера Дендонкера. Стоит отметить, что лондонский клуб проиграл третий матч подряд.

"Вулверхэмптон", набрав 37 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Тоттенхэм" с 36 очками опустился на восьмую позицию.

"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" - 0:2 (0:2)

Голы: Хименес, 6 - 0:1, Дендонкер, 18 - 0:2

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти (Эмерсон, 82), Дэвис, Санчес, Ромеро, Сессеньон (Кулусевски, 28), Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 71), Уинкс, Бентанкур, Кейн.

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Аит-Нури, Дендонкер, Рубен Невеш, Кандл (Тринкау, 84), Поденсе (Хван Хи Чхан, 81), Хименес (Фабиу Силва, 86).

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