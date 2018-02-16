"Тоттенхэм" потерял Кейна из-за травмы

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"Тоттенхэм" потерял Кейна из-за травмы
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн выбыл из строя, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист получил травму голеностопа в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса". Сроки восстановления форварда не уточняются. Однако он точно не сыграет в матче Кубка Англии с "Рочдейлом", который состоится 18 февраля.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 34 матча и забил 33 гола.

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