"Тоттенхэм" потерял обоих левых защитников перед игрой с "Ливерпулем"

У лондонского "Тоттенхэма" возникли проблемы с составом в преддверии домашнего матча 20-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

По информации Evening Standard, из-за травм из строя выбыли оба левых защитника "шпор" - Серхио Регилон и Бэн Дэвис.

Сообщается, что испанец получил мышечное повреждение, а валлиец - болезненный удар.

Матч "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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