"Тоттенхэм" потерял очки в матче с "Бернли"
В рамках 29-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Бернли".
"Шпоры" по-прежнему занимают восьмое место, а "Бернли" поднялся на десятое.
"Бернли" - "Тоттенхэм" 1:1
Голы: Вуд, 13 - 1:0, Алли (пен), 50 - 1:1
"Бернли": Поуп, Тарковски, Тэйлор, Ми, Бардсли, Вествуд, Хендрик (Леннон, 89), Корк, Макнил, Вуд, Родригес (Выдра, 68).
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Танганга, Санчес, Ламела (Орье, 78), Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Алли, Скипп (Лукас Моура, 46), Бергвейн, Дайер.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
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|2
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18