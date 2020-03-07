"Тоттенхэм" потерял очки в матче с "Бернли"

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"Тоттенхэм" потерял очки в матче с "Бернли"

В рамках 29-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Бернли".

"Шпоры" по-прежнему занимают восьмое место, а "Бернли" поднялся на десятое.

"Бернли" - "Тоттенхэм" 1:1

Голы: Вуд, 13 - 1:0, Алли (пен), 50 - 1:1

"Бернли": Поуп, Тарковски, Тэйлор, Ми, Бардсли, Вествуд, Хендрик (Леннон, 89), Корк, Макнил, Вуд, Родригес (Выдра, 68).

"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Танганга, Санчес, Ламела (Орье, 78), Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Алли, Скипп (Лукас Моура, 46), Бергвейн, Дайер.      

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