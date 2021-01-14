"Тоттенхэм" потерял очки в матче с "Фулхэмом"

В перенесенном матче 16-го тура АПЛ "Тоттенхэм" сыграл вничью с "Фулхэмом".

"Шпоры" занимают в чемпионате шестое место. ОТ лидирующего "МЮ" их отделяет 7 очков.

"Тоттенхэм" - "Фулхэм" 1:1

Голы: Кейн, 25 - 1:0, Кавалейру, 74 - 1:1

"Тоттенхэм": Льорис, Регилон, Санчес, Орье, Дайер, Сиссоко, Хейбьерг, Уинкс (Ламела, 75), Ндомбеле (Винисиус, 81), Сон Хын Мин, Кейн.

"Фулхэм": Ареоля, Робинсон, Адарабиойо, Айна, Тете (Лукман, 67), Замбо-Ангисса, Рид, Декордова-Рид, Лофтус-Чик, Кавалейру, Андерсен.

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