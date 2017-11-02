"Тоттенхэм" потерял также и Льориса

Французский вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис выбыл из строя из-за травмы, сообщает espnfc.com.

"У Льориса диагностирован надрыв аддуктора. Сроки восстановления составят не меньше двух недель", - сказал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Эту травму Льорис получил в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Реалом" (3:1), столкнувшись с Серхио Рамосом.

Таким образом голкипер не поможет французской команде в товарищеских матчах против Уэльса и Германии, а также может пропустить поединок чемпионата Англии против "Арсенала", который состоится 18 ноября.

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