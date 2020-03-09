"Тоттенхэм" потерял третьего нападающего из-за травмы



Голландский нападающий "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн выбыл из строй из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист травмировался в матче 29-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (1:1). Сроки восстановления игрока не разглашаются.

22-летний Бергвейн перешел в "Тоттенхэм" в зимнее трансферное окно из ПСВ за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за "шпор" шесть матчей и забил два гола.

Напомним, что в данный момент в лазарете лондонского клуба находятся нападающие Сон Хын Мин и Харри Кейн.

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