"Тоттенхэм" потерял третьего нападающего из-за травмы
Голландский нападающий "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн выбыл из строй из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист травмировался в матче 29-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (1:1). Сроки восстановления игрока не разглашаются.
22-летний Бергвейн перешел в "Тоттенхэм" в зимнее трансферное окно из ПСВ за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за "шпор" шесть матчей и забил два гола.
Напомним, что в данный момент в лазарете лондонского клуба находятся нападающие Сон Хын Мин и Харри Кейн.
Не пропустите: Моуринью оценил шансы "Тоттенхэма" в матче Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Малафеев рассказал о проблемах со своей несовершеннолетней дочерью
-
1
Матчи чемпионата Италии отменены из-за коронавируса
-
1
"Тоттенхэм" потерял третьего нападающего из-за травмы
-
Моуринью оценил шансы "Тоттенхэма" в матче Лиги Чемпионов с "РБ Лейпциг"
-
Итальянский агент предложил провести все матчи Евро-2020 в России
-
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с голландским талантом
-
"Сассуоло" разгромил "Брешию" Балотелли в матче Серии А
-
Тренер "РБ Лейпциг" сравнил себя с Моуринью
-
Семак прокомментировал ничью "Зенита" с "Уфой" в матче РПЛ
-
Беленов вошел в "клуб Яшина" по числу сухих матчей
-
Форвард "Краснодара" Сулейманов рассказал, за кого будет болеть в бою Хабиб - Фергюсон
-
Красножан ответил на обвинения Смородской в договорном матче "Локомотива"
-
"Манчестер Юнайтед" намерен избавиться от Лингарда
-
"Зенит" не смог обыграть "Уфу" в матче РПЛ
-
2
"Барселона" решила продать Ракитича летом
-
"Ювентус" рассматривает три кандидатуры в качестве замены Игуаина
-
Червиченко прокомментировал поражение "Спартака" от "Краснодара"
-
Тедеско высказался о поражении "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
Матвеев прокомментировал победу "Краснодара" над "Спартаком"
-
Сафонов признан лучшим игроком матча "Спартак" - "Краснодар"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18