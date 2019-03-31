"Тоттенхэм" потребовал от "Реала" 150 миллионов евро за Эриксена

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"Тоттенхэм" потребовал от "Реала" 150 миллионов евро за Эриксена

Мадридский "Реал" хочет купить датского полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, сообщает Mirror.

По сведениям издания, королевский клуб хочет купить игрока в летнее трансферное окно. Впрочем, "шпоры" оценивают хавбека в 150 миллионов евро, хотя его контракт истекает летом 2020 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 12 результативных передач.

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