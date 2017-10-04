"Тоттенхэм" повесил ценник на Кэйна

Теги тоттенхэмреал мадридхарри кейн

"Тоттенхэм" повесил ценник на КэйнаЛондонский "Тоттенхэм" повесил ценник на своего ведущего форварда Харри Кэйна, информирует FootMercato.

Так, по сведениям источника, руководство "шпор" в ответ на растущий интерес к своему 24-летнему нападающему мадридского "Реала" заявило, что готово будет расстаться со своим ключевым игроком, если клубу поступит предложение в размере 225-ти миллионов евро.

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Хосе

Не слишком ли много для него?

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енот

они просто не хотят его отпускать

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