"Тоттенхэм" повесил ценник на Кэйна

Лондонский "Тоттенхэм" повесил ценник на своего ведущего форварда Харри Кэйна, информирует FootMercato.

Так, по сведениям источника, руководство "шпор" в ответ на растущий интерес к своему 24-летнему нападающему мадридского "Реала" заявило, что готово будет расстаться со своим ключевым игроком, если клубу поступит предложение в размере 225-ти миллионов евро.

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