"Тоттенхэм" повесил ценник на Сон Хын Мина

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"Тоттенхэм" повесил ценник на Сон Хын МинаЛондонский "Тоттенхэм" повесил ценник на своего вингера Сон Хын Мина, информирует Sport 1.

Так, по сведениям источника, "шпоры" будут готовы расстаться с 25-летним корейцем этим летом, если получат по нему предложение в размере не менее 70-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Сон Хын Мин забил 18 мячей и сделал 11 результативных передач в 53 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним,  на Сон Хын Мина претендуют два английских гранда. | soccernews.ru

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