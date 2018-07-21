"Тоттенхэм" повесил ценник на Триппьера

Лондонский "Тоттенхэм" повесил ценник на своего защитника Кирана Триппьера, информирует The Sun.

Так, по сведениям издания, этим летом "шпоры" сделают все возможное, чтобы избежать расставания с 27-летним беком. Однако в случае, если его уход будет неизбежен, клуб продаст его только за сумму не менее 55-ти миллионов евро.

В прошлом сезоне Триппьер сделал 9 результативных передач в 35 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" объявил о продлении контракта с основным игроком. | soccernews.ru