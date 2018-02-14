В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" в гостях сыграл вничью с "Ювентусом" со счётом 2:2.

Как сообщает Mister Chip, "шпоры" стали третьей командой в истории самого престижного еврокубкового турнира, которой удалось отыграться с 0:2 против "бьянконери" в Турине.

Таким образом, "Тоттенхэм" повторил достижение "Манчестер Юнайтед" и "Селтика", которые сумели сделать аналогичный подвиг в 1999 и 2001 году соответственно.

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