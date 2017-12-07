"Тоттенхэм" повторил рекорд Лиги Чемпионов

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"Тоттенхэм" повторил рекорд Лиги Чемпионов

Благодаря победе над АПОЭЛ в матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" повторил рекорд турнира.

Как сообщает Gracenote, "шпоры", набрав 16 пунктов в 6 матчах, повторили достижение клубов АПЛ по очкам в группе ЛЧ.

Ранее такие показатели демонстрировали только два английских клуба - "Арсенал" в сезоне 2005/06 и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2007/08. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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