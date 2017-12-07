"Тоттенхэм" повторил рекорд Лиги Чемпионов

Благодаря победе над АПОЭЛ в матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов "Тоттенхэм" повторил рекорд турнира.

Как сообщает Gracenote, "шпоры", набрав 16 пунктов в 6 матчах, повторили достижение клубов АПЛ по очкам в группе ЛЧ.

Ранее такие показатели демонстрировали только два английских клуба - "Арсенал" в сезоне 2005/06 и "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2007/08. | http://soccernews.ru