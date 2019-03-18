"Тоттенхэм" повысил цену на Эриксена до 233 миллионов евро

"Тоттенхэм" не продаст датского полузащитника Кристиана Эриксена менее, чем за 233 миллиона евро, сообщает Express.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен хорошо заработать на игроке, несмотря на то, что его контракт истекает летом 2020 года.

Если трансфер состоится, то Эриксен станет самым дорогим футболистом в истории. Сейчас этим званием обладает бразильский нападающий Неймар, который летом 2016 года перешел в ПСЖ из "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 27-летний Эриксен входит в сферу интересов "Реала", "Ювентуса" и "Манчестер Сити".

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