"Тоттенхэм" предлагает "Роме" обмен игроками

"Тоттенхэм" хочет заполучить полузащитника "Ромы" Николу Дзаньоло, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "шпоры" предлагают обменять 20-летнего итальянца на защитника Тоби Алдервейрелда. Кроме передачи прав на бельгийского центрбека лондонский клуб готов заплатить 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что "волки" нуждаются в новом игроке обороны в связи с уходом в "Наполи" Костаса Маноласа.

В прошлом сезоне Дзаньоло сыграл за "Рому" 36 матчей, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

Алдервейрелд в минувшей кампании провёл за "Тоттенхэм" 50 игр, результативными действиями не отличался.

Рыночная стоимость обоих футболистов оценивается в 40 миллионов евро.

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