"Тоттенхэм" предложил 60 миллионов евро за экс-игрока ПСЖ



"Тоттенхэм" хочет купить аргентинского полузащитника "Бетиса" Джовани Ло Чельсо, сообщает Sky Sports News.

По сведениям издания, английский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро. Сумма отступных в его контракте составляет 100 миллионов евро. "Тоттенхэм" рассматривает кандидатуру аргентинца в качестве возможной замены датскому хавбеку Кристиану Эриксену, которым интересуются "Реал" и "Манчестер Юнайтед".

23-летний Ло Чельсо перешел в "Бетис" летом 2018 года из ПСЖ на правах аренды. Нынешним летом испанский клуб выкупил трансфер аргентинца за 22 миллионов евро. В прошлом сезоне хавбек провел за "Бетис" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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