"Тоттенхэм" предложил "Барселоне" услуги своего защитника

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"Тоттенхэм" предложил "Барселоне" услуги своего защитника

Тренерский штаб лондонского "Тоттенхэма" не рассчитывает на защитника Хуана Фойта, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "шпоры" готовы продать 22-летнего футболиста и уже предложили его услуги "Барселоне".

Если "сине-гранатовые" откажутся от кандидатуры аргентинца, то он, скорее всего, вернётся на родину, где им интересуются "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

В текущем сезоне Фойт сыграл за "Тоттенхэм" 7 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 13,5 миллионов евро.

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