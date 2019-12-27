"Тоттенхэм" предложил "Реалу" обменять Эриксена на Бэйла

Во время зимнего трансферного окна "Реал" и "Тоттенхэм" могут провернуть громкий обмен игроками.

По информации El Desmarque, "шпоры" предложили королевскому клубу полузащитника Кристиана Эриксена и 30 миллионов евро за вингера Гарета Бэйла.

Стоит отметить, что валлиец уже выступал за лондонскую команду с 2007 по 2013 год.

В текущем сезоне 27-летний Эриксен забил 2 мяча и сделал 3 ассиста в 21 матче за "Тоттенхэм". Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

30-летний Бэйл за указанный период отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 13 играх в составе "Реала". Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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