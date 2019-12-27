"Тоттенхэм" предложил "Реалу" обменять Эриксена на Бэйла

1 Теги реал мадридтоттенхэмкристиан эриксенгарет бэйлтрансферы

"Тоттенхэм" предложил "Реалу" обменять Эриксена на Бэйла

Во время зимнего трансферного окна "Реал" и "Тоттенхэм" могут провернуть громкий обмен игроками.

По информации El Desmarque, "шпоры" предложили королевскому клубу полузащитника Кристиана Эриксена и 30 миллионов евро за вингера Гарета Бэйла.

Стоит отметить, что валлиец уже выступал за лондонскую команду с 2007 по 2013 год.

В текущем сезоне 27-летний Эриксен забил 2 мяча и сделал 3 ассиста в 21 матче за "Тоттенхэм". Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

30-летний Бэйл за указанный период отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 13 играх в составе "Реала". Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал трансферную политику "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Я бы в нагрузку Барселоне посоветовал еще и Вальверде отдать в Реал... Бесплатно... Болбоем...

Ответить

главное

"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди

"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 19 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 19 32
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 19 29
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 19 28
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 19 26
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 19 25
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 19 24
12 Бернли Бернли 19 24
13 Эвертон Эвертон 19 22
14 Саутгемптон Саутгемптон 19 21
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 19 20
16 Борнмут Борнмут 19 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 18 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 19 18
19 Уотфорд Уотфорд 19 13
20 Норвич Сити Норвич Сити 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов