"Тоттенхэм" предложил Сон Хын Мину огромную зарплату

Лондонский "Тоттенхэм" намерен продлить контракт с корейским нападающим Сон Хын Мином, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб готов платить футболисту 11,5 миллионов евро в год. Таким образом, зарплата игрока может вырасти на 25 процентов.

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Лэви считат приоритетной задачей продление контракта с Соном и форвардом команды Харри Кейном.

В нынешнем сезоне 28-летний Сон Хын Мин провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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