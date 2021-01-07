"Тоттенхэм" предложил Сон Хын Мину огромную зарплату

Теги тоттенхэмсон хын мин

"Тоттенхэм" предложил Сон Хын Мину огромную зарплату

Лондонский "Тоттенхэм" намерен продлить контракт с корейским нападающим Сон Хын Мином, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб готов платить футболисту 11,5 миллионов евро в год. Таким образом, зарплата игрока может вырасти на 25 процентов. 

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Лэви считат приоритетной задачей продление контракта с Соном и форвардом команды Харри Кейном.

В нынешнем сезоне 28-летний Сон Хын Мин провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Сон Хын Мин стал автором лучшего гола 2020 по версии ФИФА. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду - лучший пенальтист 2020 года в топ-5 лигах

Роналду - лучший пенальтист 2020 года в топ-5 лигах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов