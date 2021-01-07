"Тоттенхэм" предложил Сон Хын Мину огромную зарплату
Лондонский "Тоттенхэм" намерен продлить контракт с корейским нападающим Сон Хын Мином, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, английский клуб готов платить футболисту 11,5 миллионов евро в год. Таким образом, зарплата игрока может вырасти на 25 процентов.
Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Лэви считат приоритетной задачей продление контракта с Соном и форвардом команды Харри Кейном.
В нынешнем сезоне 28-летний Сон Хын Мин провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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